Le groupe "de la mort" avec le PSG, Dortmund, l'AC Milan et Newcastle

Tenant du titre, Manchester City, avec Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, a hérité d'un tirage plutôt clément avec Lepizig, où évolue Loïs Openda, l'Étoile rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne dans le groupe G.

Sans Lionel Messi et Neymar mais toujours avec Kylian Mbappé et avec désormais Luis Enrique à la barre, le club parisien aura fort à faire dès la phase de poules. Vice-champion d'Allemagne, le Dortmund de Thomas Meunier, Thorgan Hazard et Julien Duranville est une valeur-sûre de la C1 depuis de nombreuses années. Issu du pot 3, l'AC Milan est un autre club historique avec ses sept titres dont le dernier remonte à 2007. Newcastle, de son côté, a retrouvé les sommets du football anglais depuis son rachat par le fonds d'investissement saoudien. Les 'Magpies' vont jouer la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2002-2003.

Dans le groupe A, le Bayern Munich et Manchester United devraient se jouer les deux premières places du groupe contre Copenhague et le Galatasaray de Dries Mertens. De nombreux Diables Rouges se retrouveront dans le groupe B avec Séville et Dodi Lukebakio, Arsenal, avec Leandro Trossard et Albert Sambi Lokonga, et le PSV de Johan Bakayoko et le RC Lens.

Le groupe C sera composé de Naples, du Real Madrid, qui sera privé de Thibaut Courtois gravement blessé au genou, Braga et de l'Union Berlin, qui dispute sa première C1. Dans le groupe E, l'Atlético de Madrid de Yannick Carrasco et Axel Witsel défiera Feyenoord, la Lazio et le Celtic.