Le Hellas Vérone accroche la Juventus, première victoire pour Maartens Martens avec l'AZ

Dusan Vlahovic (28e) et Adrien Rabiot (55e) ont à chaque fois réussi à remettre la Vieille Dame dans le match malgré les buts de Michael Folorunsho (11e) et Tijjani Noslin (52e). Jackson Tchatchoua a joué 85 minutes pour le compte du Hellas.

Aux Pays-Bas, l'AZ Alkmaar a décroché sa première victoire de l'ère Maarten Martens au Fortuna Sittard de Siemen Voet (1-2) pour le compte de la 22e journée d'Eredivisie.

Malgré un but d'Inigo Cordoba en première période (18e, 1-0), Alkmaar n'a pas renoncé et est revenu dans la partie avec une égalisation de Vangelis Pavlidis (63e, 1-1) avant de voir Dani de Wit inscrire le but de la victoire(90e, 1-2).

Dans le même temps, le Sparta s'est adjugé le derby de Rotterdam face à l'Excelsior dans un festival de but (4-2).