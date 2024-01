Le Hellas Vérone chute en fin de match à l'Inter

En déplacement à Milan, le Hellas Vérone a concédé une défaite sur le fil face à l'Inter (2-1) en ouverture de la 19e journée de Serie A. Avec ce résultat, l'Inter reste leader (48 points) et Vérone (14 points) bascule en zone rouge avec une 18e place.

Les Nerrazurri ont rapidement ouvert le score puisque Lautaro Martinez a trouvé le chemin des filets peu avant la fin du premier quart d'heure (13e, 1-0). Ce dernier a d'ailleurs presque doublé la mise en début de seconde période mais son but a été annulé par le VAR pour hors-jeu (49e).

L'égalisation est tombée des pieds de Thomas Henry, l'ancien joueur d'OHL, qui a marqué son troisième but en huit rencontres cette saison (74e, 1-1). Mais, alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage, Davide Frattesi a planté le but victorieux dans le temps additionnel (90e+4, 2-1). Dans les derniers instants et après de longues minutes d'attente, l'arbitre de la rencontre a accordé un penalty à Vérone qui avait la possibilité d'arracher un partage mais Henry a envoyé le ballon sur le poteau (90e+10).