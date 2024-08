Le Hellas Vérone gâche les débuts d'Antonio Conte à Naples malgré une apparition de Ngonge

Les Partenopei ont dominé la première mi-temps en termes d'occasions et de possession de balle, mais n'ont pas réussi à rentrer aux vestiaires avec l'avantage. Le Cap-Verdien Dailon Rocha Livramento (50e) et le Colombien Daniel Mosquera (75e et 90e+4), entré en cours de jeu, ont fait plier les Napolitains en seconde période.

Conte a fait entrer Cyril Ngonge sur le terrain à la 79e minute.