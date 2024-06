Le Hongrois Barnabas Varga, évacué en civière, est dans un état stable à l'hôpital

"Le plus important, c'est que ça aille mieux pour Barni, on s'est battus dans les 20 dernières minutes pour cela. On a montré à la fin de la rencontre quelle équipe nous étions, on n'abandonne jamais, c'est notre force", a déclaré l'attaquant Roland Sallai, cité dans un tweet de la Fédération hongroise de football.