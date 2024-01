Le Japon assure sa place en quarts au détriment du Bahreïn, l'Iran se joue de la Syrie

Le Japon a éliminé le Bahreïn 3-1 en huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des Nations de football, mercredi au stade Al Thumama de Doha au Qatar. Ritsu Doan (31e), Takefuso Kubo (49e) et l'ancien joueur du Cercle Bruges Ayase Uedo (72e) ont marqué les buts des Samouraïs Bleus. Zion Suzuki, le portier de Saint-Trond a été crédité du but (contre-son-camp) en faveur du Bahreïn. L'Unioniste Koki Machida a joué les dix dernières minutes du match.

De son côté, l'Iran est venu à bout de la Syrie aux tirs au but (5-3), au stade Abdullah Bin Khalifa de Doha. Le temps règlementaire et les prolongations s'étaient achevés sur un score de 1-1. Il s'agissait déjà d'une histoire de penaltys: Mehdi Taremi (34e) a donné l'avantage à l'Iran des onze mètres, Omar Khribin (64e) a égalisé de la même manière. Taremi a été exclu juste avant la fin du temps règlementaire (90e+1) après avoir écopé d'un deuxième avertissement. Lors de la séance de tirs au but, les cinq Iraniens ont converti leur tentative alors que Fahd Youssef, deuxième tireur syrien, a manqué la sienne.

Le Japon et l'Iran, vainqueurs respectivement à quatre et trois reprises de la compétition, se rencontreront en quarts de finale.