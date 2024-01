Le Japon, l'Iran et les Émirats arabes unis commencent par une victoire

Le Japon, avec Zion Suzuki (Saint-Trond) comme gardien, a ouvert le score grâce à Takumi Minamino (11e). Le Vietnam a renversé la situation grâce à Nguyen Dinh Bac (16e) et Pham Tuan Hai (33e). Une frayeur de courte durée pour les Samouraï Bleus, qui égalisaient via Minamino (45e), sur une passe de l'ancien joueur de Saint-Trond Wataru Endo, et reprenaient l'avantage juste avant la pause (45e-4) par Keito Nakamura (ex-Saint-Trond). L'ancien buteur du Cercle Bruges Ayase Ueda (85e) fixait le score à 4-2 en fin de rencontre (85e).

Koki Machida (Union Saint-Gilloise) et Tsuyochi Watanabe (La Gantoise) sont restés sur le banc du Japon. L'Indonésie et l'Irak complètent ce groupe.