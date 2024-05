Le joueur de l'Antwerp Eliot Matazo impliqué dans un accident de la circulation

"Selon les premières constatations, le cycliste pourrait avoir été aveuglé par le soleil et aurait brûlé un feu rouge", a indiqué le club sur X (anciennement Twitter). Le jeune joueur de 22 ans a été soumis à des tests salivaire et d'alcoolémie immédiatement après l'accident et tous les deux se sont révélés négatifs. D'après l'Antwerp, il n'est pas non plus question de vitesse excessive de la part d'Eliot Matazo.

"Sans vouloir préjuger de l'enquête, tous les éléments indiquent qu'il s'agit d'un accident malheureux", avance le club. "Matazo est sous le choc et ni le milieu de terrain, ni le club ne feront d'autres déclarations tant que l'enquête ne sera pas terminée".