Le LASK fait le plein de confiance avant de recevoir l'Union Saint-Gilloise

Le LASK a décroché une victoire impressionnante à domicile face à Sturm Graz (3-1) dans le choc de la 13e journée de Bundesliga autrichienne dimanche. Au classement, l'équipe de Linz est troisième (25 points) et revient à deux longueurs de son adversaire du jour, deuxième.

Les visiteurs ont loupé l'occasion de prendre l'avantage après seulement trois minutes suite à un penalty raté de Manprit Sarkaria et un but annulé pour hors-jeu dans la foulée de William Boving (3e). Moses Usor saisissait sa chance peu après le demi-heure et mettait le LASK aux commandes (36e, 1-0).

Une rencontre qui s'emballait juste avant la mi-temps avec un nouveau penalty raté mais du côté du LASK cette fois par Robert Zulj (44e) et un break réalisé quelques secondes plus tard par Filip Stojkovic (45e+1, 2-0).