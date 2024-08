Le Lierse bat Seraing 3-2 et La Louvière se fait rejoindre de justesse par le Club NXT 1-1

Deux rencontres de la 2e journée de Challenger Pro League étaient programmées samedi en fin de soirée. Elles ont vu le Lierse battre Seraing 3-2 et la Louvière partager 1-1 contre le Club NXT. Au classement, les Lierrois (1ers) possèdent six points, le Club NXT (2e) et La Louvière (6e) 4 et Seraing est toujours à zéro.