Le Lierse contraint au partage face à une solide équipe des RSCA Futures

Le Lierse a été tenu en échec par les RSCA Futures à domicile (1-1) lors de la 29e et avant-dernière journée de Challenger Pro League samedi. Au classement, le Lierse reste 11e (34 points) juste devant les Anderlechtois, 12e (33 points).

Le premier but de la rencontre est tombé quelques minutes après le retour des vestiaires. Après une magnifique incursion dans le rectangle de Samih El Touile, Nils Schouterden n'a eu qu'à ajuster son tir à bout portant (50e, 1-0).

Le Lierse a cependant craqué dans les dernières minutes. Sur une offensive anderlechtoise, Amando Lapage a envoyé un long ballon en direction de Keisuke Goto qui a contrôlé le cuir avant d'ajuster un lob pour l'égalisation (85e, 1-1).

Deux autres rencontres auront lieu samedi soir sur le coup de 20h avec le déplacement de Lommel à Deinze et celui de Zulte Waregem à Dender. Il s'agit de de deux matchs importants dans l'optique de la montée directe en Jupiler Pro League et dans celles des playoffs de la montée, réservés aux équipes entre la 3e et la 6e place.