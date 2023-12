Le Lierse se donne un peu d'oxygène en battant Ostende

Grâce à un but d'Eric Ocansey (33e), le Lierse a décroché une troisième victoire d'affilée en déplacement et a battu Ostende (0-1), un adversaire direct dans la course pour le maintien. Au classement, les Lierrois se retrouvent en 11e position avec 18 points tout comme le FC Liège (10e), qui reçoit Seraing à 16h00. Les Côtiers sont 13e (15 points).