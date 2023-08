Le Lierse a souffert face au Patro Eisden

Après le faux pas de la première journée au Club NXT, Jo Christiaens a modifié son onze, titularisant Alexandre De Bruyn et Samih El Touile et renvoyant sur le banc Aristote Nkaka et Maxim Kireev. Ces changements n'ont pas rendu les Lierrois plus inspirés et ils ont même eu la chance qu'un coup franc de Kevin Kis s'écrase sur le poteau. Il a fallu attendre la demi-heure pour que les Pallieters se montrent dangereux par Van Acker, qui a manqué son envoi. Le capitaine lierrois a été plus efficace sur un penalty sifflé pour une faute de main de Henk Dijkhuizen (45e+2, 1-0).

Le début de la seconde période a été difficile pour les Lierrois, qui ont vu un coup de tête de Jordan Renson s'écraser sur le poteau et quelques minutes plus tard, le défenseur du Patro a obligé Jens Teunckens à effectuer une solide parade. Alors que les visités faisaient le forcing, Van Acker a doublé l'écart sur passe d'Obbi Oularé (61e, 2-0) Néanmoins, le Lierse n'a pas vécu un dernier quart tranquille puisque Elisha Sam a réduit le score sur un penalty accordé pour une faute de Luc Marijnissen sur Leslie Bamona (76e, 2-1).