Le Luxembourg, éliminé par la Géorgie en demi-finales des barrages, ne jouera pas l'Euro

Le Luxembourg s'est incliné 2-0 face à la Géorgie jeudi à Tbilissi lors de la première des six demi-finales des barrages pour l'Euro 2024 en Allemagne. Les Grands-Ducaux sont éliminés de la course à l'Euro.

L'attaquant de Karlsruhe Budu Zivzivadze a inscrit les deux buts de la rencontre, un dans chaque mi-temps (41e, 64e). Le Luxembourg avait cru égaliser en début de seconde période mais le but a été refusé avec l'assistance vidéo (53e). L'expulsion de Maxime Chanot (58e) a ensuite pénalisé Anthony Moris et ses coéquipiers.

La Géorgie retrouvera la Grèce ou le Kazakhstan en finale de la voie C des barrages, mardi. Le vainqueur de cette finale sera qualifié pour la phase de groupes de l'Euro et jouera dans le groupe F, celui de la Turquie, du Portugal et de la Tchéquie.