Le Luxembourg éliminé par la Géorgie qui affrontera la Grèce en finale du barrage

Plus tard dans la soirée, la Grèce a surclassé le Kazakhstan 5-0 (buts d'Anastasios Bakasetas, Dimitrios Pelkas, Fotis Ioannidis, Dimitrios Kourbelis et contre son camp de Aleksandr Marochkin). Les deux équipes s'affronteront mardi en Géorgie pour une place dans le groupe F, celui de la Turquie, du Portugal et de la Tchéquie.

Dans les autres matchs, le pays de Galles a dominé la Finlande (4-1). Les Gallois menaient après trois minutes et un but de David Brooks. Neco Williams a fait le break (38e) mais Teemu Pukki a réduit l'écart avant la pause (45e). En seconde période, le joueur de Tottenham Brennan Johnson (47e) et Daniel James (86e) ont enfoncé le clou.

Les Gallois joueront un ticket pour l'Allemagne contre la Pologne mardi. L'équipe de Robert Lewandowski a largement dominé l'Estonie à Varsovie 5-1. Przemyslaw Frankowski a marqué un premier but après 22 minutes et l'Estonie a été réduite à dix après un deuxième carton jaune de Maksim Paskotsi (27e). Piotr Zielinski (50e), Jakub Piotrowski (70e), un autogoal de Karol Mets (74e) et un dernier but de Sebastian Szymanski (77e) ont permis aux Aigles de terminer le match tranquillement. Martin Vektal a sauvé l'honneur estonien (78e).

Le vainqueur de cette finale se retrouvera dans le groupe D avec les Pays-Bas, l'Autriche et la France.