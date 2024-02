Le Maccabi accroché dans le derby d'Haïfa avant de retrouver La Gantoise

Leader du championnat israélien, le Maccabi Haïfa a été contraint au partage à domicile par le voisin et rival de l'Hapoël, dimanche, lors de la 22e journée du championnat israélien (1-1). Jeudi, le club israélien affrontera La Gantoise en barrages retour de Conference League.

Ancien du Club de Bruges, de l'Antwerp et d'Anderlecht, Lior Refaelov a manqué un pénalty après onze minutes de jeu pour le Maccabi. Son coéquipier Gadi Kinda a ouvert le score quatre minutes plus tard (15e). En seconde période, l'Hapoël a égalisé via Tomer Yosefi (58e).

Le Maccabi Haïfa reste en tête du championnat avec 49 points après 22 journées, trois de plus que le Maccabi Tel-Aviv, deuxième, qui a joué un match de moins.