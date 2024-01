Le Maccabi Haïfa recevra La Gantoise en Hongrie

Le match aller des barrages de Conference League entre les Israéliens du Maccabi Haïfa et La Gantoise aura lieu le 15 février à la Bozsik Arena, à Budapest, la capitale hongroise. L'UEFA l'a annoncé vendredi.

Plus tôt vendredi, la ville de Gand a décidé que le match retour prévu le 21 février à la Ghelamco Arena, se jouerait à huis clos. "L'administration communale a reçu différentes plaintes de la part de citoyens engagés politiquement qui estiment qu'un tel match ne peut pas avoir lieu dans le contexte actuel" a motivé la Ville. "En outre, il est possible que des manifestants boycottent le match eux-mêmes."

En raison de la guerre à Gaza et des risques qui en découlent pour la sécurité des joueurs, aucun match européen n'a eu lieu en Israël depuis le mois d'octobre. Le Maccabi recevra donc les Buffalos dans le stade du Honved FC (deuxième division hongroise), doté de 8.200 places.

L'enjeu de cette confrontation aller-retour est une place en huitièmes de finale de la Conference League. En phase de groupes, les Gantois avaient déjà affronté un club israélien, le Maccabi Tel-Aviv. Ils avaient disputé le match retour à Backa Topola, en Serbie, le 14 décembre. Ils s'étaient inclinés 3-1, laissant filer la première place à leurs adversaires du jour.

Le Maccabi compte de nombreux joueurs passés par la Belgique avec Abdoulaye Seck (ex-Antwerp), Rami Gershon (ex-La Gantoise, entre autres), Lior Refaelov (ex-Anderlecht, -Antwerp et -Club Bruges), Frantzdy Pierrot (ex-Mouscron) et Kenny Saief (ex-La Gantoise et -Anderlecht).