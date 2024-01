Le maire d'Udine veut faire Maignan citoyen d'honneur de sa ville

"Udine n'est pas une ville raciste et a une longue histoire d'accueil, de solidarité, de respect, c'est pourquoi j'ai invité personnellement Maignan à venir à Udine pour participer ensemble à des initiatives concrètes à destination des plus jeunes", a déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram l'édile de la ville du Frioul, située dans le nord-est de l'Italie, non loin de la Slovénie et de l'Autriche.

"A cette occasion, je vais proposer au conseil municipal de lui donner le titre de citoyen d'honneur de notre ville", a poursuivi l'élu sans étiquette.