Le Mali 1er du groupe E, l'Afrique du Sud d'Hugo Broos et la Namibie passent en huitièmes

Au classement, le Mali est premier (5 points), les Sud-Africains sont deuxièmes (4 pts), la Namibie est troisième (4 pts) et la Tunisie est quatrième et éliminée (2 pts). Les Namibiens sont assurés de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes qualifiés pour le tour suivant, avant même les deux dernières rencontres en soirée dans le groupe F.

Plus tard dans la soirée, les derniers matchs du groupe F vont se jouer avec Zambie - Maroc et Tanzanie - RD Congo. Un groupe dans lequel le Maroc occupe la première place (4 pts), la RD Congo et la Zambie partagent les deuxième et troisième places (2 pts) et la Tanzanie se situe à la quatrième place (1 pt).