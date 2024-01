Le Maroc termine en tête et qualifie la Côte d'Ivoire, la RD Congo passe en huitièmes

Le Maroc a battu la Zambie 0-1 lors de la troisième et dernière journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations, mercredi, à San Pédro, en Côte d'Ivoire. Ce succès permet aux demi-finalistes de la dernière Coupe du monde de terminer en tête du groupe et fait les affaires de la Côte d'Ivoire, qualifiée in extremis en tant que quatrième meilleure troisième. La République démocratique du Congo passe également en huitièmes de finale en tant que deuxième de la poule.