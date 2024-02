Le match d'ouverture à Mexico le 11 juin, la finale à New York le 19 juillet

Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 aura lieu le jeudi 11 juin à Mexico et la finale le dimanche 19 juin à New York, a dévoilé la fédération internationale de football (FIFA) dimanche.

Pays-hôte en 1994, les États-Unis lanceront leur tournoi au SoFi Stadium de Los Angeles le 12 juin. Team USA jouera son deuxième match au Lumen Field de Seattle (19 juin) et reviendra à Los Angeles pour son dernier match de poule (25 juin). Le Canada débutera son tournoi au BMO Field de Toronto le 12 juin. Les Canadiens joueront ensuite au BC Place de Vancouver les 18 et 24 juin.

Le Mexique disputera le match d'ouverture le 11 juin 2026 dans le mythique stade Azteca. L'enceinte avait déjà accueilli les matches d'ouverture et les finales des Coupes du monde 1970 et 1986, toutes les deux organisées au Mexique. Mexico devient ainsi la première ville à accueillir trois matches d'ouverture d'un Mondial. Le Mexique jouera son deuxième match de poule au stade Akron de Guadalajara (18 juin) avant de retourner à Mexico pour son dernier match de groupe (24 juin).

Le successeur de l'Argentine sera connu lors de la finale qui se jouera le 19 juillet au MetLife Stadium de New York. La veille, le Hard Rock Stadium de Miami accueillera le match pour la troisième place.

L'AT&T Stadium de Dallas, d'une capacité de 92.967 places, le plus grand stade du Mondial 2026, accueillera le plus de matches avec neuf rencontres.

Cette Coupe du monde sera la première disputée à 48 nations et coorganisée par trois pays. 104 matches seront joués dans 16 villes dont 11 aux États-Unis (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphie, San Francisco, Seattle), 3 au Mexique (Guadalajara, Mexico, Monterrey) et 2 au Canada (Toronto, Vancouver).