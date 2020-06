Le match Krasnodar-Dinamo Moscou reporté après trois cas de coronavirus

(Belga) Le match du championnat russe de football, qui devait opposer dimanche soir Krasnodar au Dinamo Moscou, a été reporté après des tests positifs au coronavirus parmi les joueurs du club moscovite, a annoncé la Fédération russe.

"Le match entre le FK Krasnodar et le FK Dinamo Moscou aura lieu le 19 juillet", a indiqué la Fédération dans un communiqué, publié à l'issue d'une réunion de son comité exécutif, en soulignant que les deux clubs étaient d'accord pour ce report. Cette décision a été prise après que trois joueurs du club moscovite -- l'attaquant Clinton Njie et les milieux de terrain Charles Kaboré et Sebastian Szymanski -- ont été testés positifs au Covid-19, a précisé le Dinamo Moscou dans un communiqué. Tous les trois ont été placés en quarantaine pour 14 jours sous surveillance médicale. Les autres membres de l'équipe, ses entraîneurs et le personnel de service sont confinés depuis samedi au centre d'entraînement du Dinamo Moscou à Novogorsk, près de la capitale russe, indique le communiqué. Le club a exprimé sa "gratitude sincère" au président du FK Krasnodar, Sergueï Galitski, pour avoir accepté de décaler le match. Vendredi, un autre club russe, Rostov, dont toute l'équipe a été placée en quarantaine après des cas de coronavirus, a dû envoyer ses jeunes disputer un match contre Sotchi, ce club ayant refusé de donner son accord pour un report. Très critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir opposé des joueurs adultes à des "enfants", Sotchi a remporté la rencontre sur le score de 10 à 1. Krasnodar occupe actuellement la 3e position du championnat russe, alors que Krasnodar est 7e sur 16. Le championnat de foot de Russie a repris cette semaine après plus de trois mois de pause due au coronavirus. (Belga)