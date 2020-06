Le match Virton - Beerschot sera rejoué le 26 juillet

(Belga) Le match de Division 1B entre Virton et le Beerschot sera rejoué le 26 juillet à 16h00, a annoncé le Beerschot mercredi. Cette rencontre de la 23e journée de Proximus League, jouée le 21 février, avait été annulée et la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) avait décidé au début du mois qu'elle devait être rejouée.

Le match Virton-Beerschot (1-0) de février avait été annulé, la décision de l'arbitre Denil d'accorder le but de la victoire étant une infraction aux règles du jeu, selon la Commission des litiges d'appel de l'Union belge de football (URBSFA). Après avoir été débouté en évocation par l'Union belge, Virton s'était pourvu devant la CBAS pour tenter d'invalider la décision d'annuler sa rencontre de championnat contre les Anversois. La CBAS avait toutefois confirmé le 6 juin dernier la décision de la fédération d'annuler la rencontre, jugeant recevable mais non fondé le recours du club gaumais. Les Gaumais et les Anversois se retrouveront donc le dimanche 26 juillet à 16h00 au stade Yvan Georges de Virton, pour le replay d'un duel dont l'issue ne changera rien au classement, qui aura lieu quelques jours avant la finale retour de Proximus League, le principal objectif du Beerschot. Alors que Virton n'a pas obtenu sa licence pour le football professionnel, le Beerschot à l'occasion de retrouver l'élite du football belge. Les 'Rats' affronteront OHL le 2 août en finale retour de la Proximus League, dont le vainqueur décrochera son ticket pour la D1A. Le Beerschot s'était imposé 1-0 à l'aller, avant que la pandémie de coronavirus ne mette le monde du sport à l'arrêt. (Belga)