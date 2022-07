Le Nacional Montevideo officialise le retour de Luis Suarez

(Belga) Le club uruguayen du Nacional Montevideo a officialisé mercredi le retour de Luis Suarez. L'attaquant uruguayen, libre après la fin de son contrat à l'Atlético Madrid, avait déjà confirmé avoir un accord préliminaire avec son club formateur avec qui il a signé un contrat de cinq mois, a confirmé mercredi José Fuentes, le président du club.

Suarez, 35 ans, a quitté Nacional en juillet 2006 pour le FC Groningue aux Pays-Bas et a ensuite joué pour l'Ajax Amsterdam (2007-2011), Liverpool (2011-2014), le FC Barcelone (2014-2020) et l'Atlético de Madrid (2020-2022). José Fuentes a déclaré au micro de la radio Sport 890 que "El Pistolero" arriverait en fin de semaine à Montevideo et qu'"il serait prêt" à jouer dès mardi pour le Nacional. Suarez est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale uruguayenne, avec 68 buts en 132 matchs. En carrière, son total est de 436 buts en 695 rencontres. (Belga)