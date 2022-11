Le NEC Nimègue surclasse et dépasse le RKC

(Belga) Le NEC Nimègue a largement remporté 6-1 son duel de la 14e journée face au RKC Waalwijk, qui s'est rapidement retrouvé à dix suite à l'expulsion d'Iliass Bel Hassani (11e). Au classement, les deux équipes comptent 17 points mais le NEC (9e) passe devant le RKC (10e) .

Les premiers buts de la rencontre ont été inscrits sur penalty par deux Belges: Dario Van den Buijs, remplacé à la 68e, a porté le RKC au commandement (4e, 0-1) et Landry Dimata, sorti à la 76e, a inscrit son deuxième but de la saison pour les visités (38e, 1-1). Le RKC a craqué en seconde période sous les coups de Souffian El Karouani (50e), Magnus Mattsson (73e), Pedro Marques (78e, 90e+2) et Elayis Tavsan (88e). Outre Van den Buijs, la colonie belge était bien présente au RKC: le capitaine Shawn Adewoye et Thierry Lutonda ont joué l'intégralité de la rencontre, Zakaria Bakkali est monté au jeu (68e) et Sebbe Augustijns est resté sur le banc. A Nimègue, Mathias de Wolf, blessé, était absent. Parmi les absences, il a fallu noter celle d'Etienne Vaessen, le gardien néerlandais titulaire de RKC, remplacé dans le but par Joel Pereira. Selon son entraîneur, Joseph Oosting, le portier avait "dormi trop longtemps et s'était présenté en retard au club". (Belga)