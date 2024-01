Le Néerlandais Dean Huiberts arrive au Beerschot

Malgré son jeune âge, Huiberts compte plus de 80 rencontres à son actif en D1 et D2 néerlandaise.

"Je suis un joueur qui court beaucoup, qui est fort dans les duels et qui veut jouer vers l'avant" a déclaré le nouveau venu sur le site du Beerschot. "La saison dernière, à Zwolle (qui a été promu à l'issue de celle-ci, ndlr), nous avons également joué dans une défense à trois. Je connais donc déjà le système du Beerschot et je pense pouvoir m'y adapter rapidement".