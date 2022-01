Le Néo-Zélandais Chris Wood rejoint Newcastle, Lucas Digne à Aston Villa

(Belga) L'attaquant néo-zélandais Chris Wood, qui évoluait à Burnley, a signé un contrat de deux ans et demi avec Newcastle, a annoncé jeudi le club anglais, qui n'a pas dévoilé le montant du transfert, estimé à 24 millions d'euros.

Le joueur de 30 ans viendra renforcer l'effectif de Newcastle, dont le rachat en octobre par un fonds saoudien avait provoqué la polémique, après l'arrivée du défenseur international anglais Kieran Trippier, en provenance de l'Atletico Madrid. Newcastle, actuel avant-dernier du championnat anglais avec une seule victoire en 19 matches, reste à la lutte pour conserver sa place en Premier League. Il affrontera samedi Watford, juste devant lui au classement avec seulement deux points d'avance, un match qui pourrait s'avérer crucial pour sortir de la zone rouge. L'international français Lucas Digne (28 ans), défenseur d'Everton depuis 2018, a lui quitté le club basé à Liverpool pour rejoindre Aston Villa, club entraîné par Steven Gerrard, ont annoncé jeudi les deux formations de Premier League. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé mais il s'élève à environ 30 millions d'euros, selon une estimation de plusieurs médias britanniques. Jusqu'à l'an dernier, Digne était un élément indispensable d'Everton, où il a porté le brassard de capitaine à plusieurs occasions et disputé 127 matches. Il avait même prolongé son contrat jusqu'en juin 2025. Mais l'ancien latéral gauche de Lille, du Paris SG, de l'AS Rome et du FC Barcelone n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur des "Toffees", Rafael Benitez, qui ne le faisait plus jouer depuis début décembre. Ce dernier lui a notamment reproché d'être plus intéressé par "ses statistiques personnelles" que par le classement du club, seulement 15e à la mi-saison. (Belga)