Le Nigeria et l'Angola premiers qualifiés pour les quarts de finale

Le Nigeria et l'Angola sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football à l'issue des deux premiers huitièmes de finale joués samedi en Côte d'Ivoire.

Raphaël Onyedika (Club Bruges) et Alhassan Yusuf (Antwerp) sont restés sur le banc côté nigérian. Victor Osimhen (ex-Charleroi) et Moses Simon (ex-La Gantoise) étaient titulaires tandis que Paul Onuachu (ex-Genk) est monté au jeu.

Dans une des affiches des huitièmes de finale, le Nigeria a pris le dessus sur le Cameroun (2-0). Ademola Lookman a inscrit le but d'ouverture en fin de première période (36e, 1-0) avant de valider le succès des 'Super Eagles' dans les derniers instants de la partie (90e).

Malgré l'exclusion de son gardien Nublu (17e), l'Angola a ouvert le score contre la Namibie via Gelson Dala (38e, 1-0). Les Namibiens ont bu le calice jusqu'à la lie lorsque Lubeni Haukongo a été exclu (40e) et que Dala a doublé la mise dans la foulée (42e, 2-0). Privés du joueur de La Gantoise Nurio Fortuna, les Angolais ont inscrit un troisième but en seconde période des pieds de Mabululu (66e, 3-0).

L'Angola et le Nigeria s'affronteront en quarts de finale le vendredi 2 février à 18h00 à Abidjan.