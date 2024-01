Le Nigeria privé de Victor Boniface blessé

Le Nigeria ne pourra pas compter sur Victor Boniface lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se jouera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. L'attaquant, qui a quitté l'Union pour le Bayer Leverkusen l'été dernier, s'est blessé à l'aine lors d'un entraînement à Dubaï. Il a annoncé lui-même son forfait sur les réseaux sociaux. L'indisponibilité du Nigérian est estimée à environ six semaines.

Cette blessure est le deuxième coup dur pour le Nigeria à l'approche de la CAN. Le milieu de terrain Wilfred Ndidi (Leicester, ex-Racing Genk) avait aupravant déclaré forfait lui aussi en raison d'une blessure. Alhassan Yusuf (Antwerp) l'a remplacé dans le noyau des Super Eagles.

Boniface a inscrit 16 buts en 23 matchs officiels pour Leverkusen cette saison. Le Bayer est en tête de la Bundesliga à mi-championnat.

Le Nigeria fait partie du groupe A de la CAN avec le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le Nigeria a déjà remporté à trois reprises le Championnat d'Afrique des Nations en 1980, 1994 et 2013.