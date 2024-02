Le Nigeria qualifié pour la finale après avoir éliminé l'Afrique du Sud et Hugo Broos

Après une séance de tirs au but remplie de suspense, le Nigeria s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en éliminant l'Afrique du Sud d'Hugo Broos (1-1, 4-2 tab) mercredi en Côte d'Ivoire.

Les Super Eagles ont pensé plier la rencontre dans les derniers instants avec un but d'Osimhen mais ce dernier était annulé pour une faute dans le rectangle nigérian au début de l'action signalée par le VAR à l'arbitre de la rencontre.

Une occasion que Teboho Mokoena n'a pas laissé filer pour les Bafana Bafana en inscrivant le but égalisateur (90e, 1-1).

Dos-à-dos au bout des 90 minutes et de la prolongation, les deux équipes sont allées jusqu'aux tirs au but avec une victoire pour le Nigeria au bout du suspense et une première finale en onze ans.