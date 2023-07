Le Panama élimine les États-Unis et rencontrera le Mexique en finale

La finale de l'édition 2023 de la Gold Cup de football, tournoi annuel mettant aux prises les meilleures équipes de la CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes) propose une affiche inédite dimanche à Ingelwood en Californie : Panama - Mexique.

Les Panaméens disputeront leur troisième finale de la Gold Cup de leur histoire après 2005 et 2013.

Mercredi à San Diego en demi-finales, le Panama a éliminé les États-Unis, tenant du titre, 5 tirs au but à 4, le score était de 0-0 après le temps réglementaire puis de 1-1 à la fin de la prolongation. Le Mexique a battu la Jamaïque 3-0 dans l'autre demi-finale jouée à Las Vegas.

Le Mexique en sera à sa 11e finale. Il en a gagné huit (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019) et perdu deux (2007, 2021).

Ivan Anderson avait ouvert le score pour le Panama à la 99e minute, Jesus Ferreira a égalisé pour les États-Unis à la 105e minute. Le Panama a eu le dernier mot en remportant la séance de tirs au but 5 à 4. Ferreira a manqué le premier tir américain et Cristian Roldan le 6e. Christian Martinez n'a pas converti le 3e du Panama et Adalberto Carrasquilla a inscrit celui de la qualification.

Dans l'autre demi-finale, le Mexique a battu plus nettement la Jamaïque 3-0. Henry Martin (2e minute), Luis Chavez (30e) et Roberto Alvarado (90e+3) ont été les buteurs mexicains.