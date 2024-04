Le PAOK porte plainte auprès de l'UEFA pour ses supporters, victimes de "violence aveugle"

D'après le PAOK, la police belge a procédé à "l'arrestation arbitraire de personnes munies de billets valides, qui se sont ensuite vu refuser l'accès au stade". Des gaz lacrymogènes et des canons à eau auraient également été utilisés "contre des personnes qui pique-niquaient". Lorsque les supporters du PAOK ont voulu quitter le stade Jan Breydel, ils auraient été confrontés à une "violence aveugle".

"Les forces de sécurité belges ont balayé toute notion d'hospitalité et de sécurité", a déclaré le club grec, qui a également déposé une plainte auprès de l'ambassade de Grèce en Belgique et parlé de "haine inédite et arbitraire" à l'égard de ses supporters.