Le Paris Saint-Germain se défait de la Real Sociedad et prend une option sur les quarts

Après la pause, le PSG s'est montré plus entreprenant et a été récompensé peu avant l'heure de jeu. Sur un corner d'Ousmane Dembélé, Marquinhos a prolongé le ballon au deuxième poteau et Mbappé s'est montré plus prompt que Remiro (58e, 1-0). Les Parisiens ont poursuivi leur domination Remiro a dévié une frappe de Mbappé sur la barre (64e).

Le deuxième but parisien est finalement venu des pieds de Bradley Barcola. L'ailier a éliminé Hamari Traoré avant de glisser le ballon entre les jambes de Remiro (70e, 2-0). Avec deux buts d'avance, le PSG peut aborder le match retour prévu le mardi 5 prochain à Saint-Sébastien avec une sérieuse option pour les quarts de finale.