Le parquet requiert le renvoi en procès du président d'Angers pour agressions sexuelles

Le parquet d'Angers a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel du président du SCO d'Angers (L1) Saïd Chabane, qui avait été mis en examen en février 2020 pour agressions sexuelles, a-t-il annoncé mercredi.

"Sauf élément procédural l'empêchant, M. Chabane sera convoqué devant le tribunal correctionnel d'Angers le 14 juin 2023", a indiqué le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard dans un communiqué. Ce sera au juge d'instruction de décider ou non si Saïd Chabane, âgé de 58 ans, sera jugé en juin prochain, sur la base de ces réquisitions et des observations de la défense. L'ordonnance du juge pourrait être connue en mars, selon le parquet. Saïd Chabane avait été mis en examen le 5 février 2020 des chefs d'agressions sexuelles commises par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Le procureur de la République a indiqué que six femmes avaient été identifiées comme plaignantes ou victimes potentielles, au SCO d'Angers ou dans le groupe Cosnelle dirigé par M. Chabane, fabricant de produits de charcuterie et de salaisons pour les enseignes de la grande distribution. "Quatre femmes travaillant ou ayant travaillé au club de football d'Angers étaient identifiées comme potentielles victimes", a indiqué M. Bouillard. "Deux autres plaignantes, ex-salariées du groupe Cosnelle, dirigé par le mis en examen, ont été identifiées lors de l'information judiciaire", a-t-il ajouté. Saïd Chabane, qui est président du SCO d'Angers depuis 2011, nie les faits qui lui sont reprochés, a fait savoir le parquet. "M. Chabane maintient qu'il n'a pas commis les 6 faits ou séries de faits pour lesquels il est poursuivi", a déclaré M. Bouillard.