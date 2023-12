Le partage contre l'Ecosse est "un résultat correct", selon Ives Serneels

Les Red Flames ont été accrochées 1-1 par l'Ecosse vendredi lors de la cinquième journée du groupe A1 de la Ligue des Nations féminine de football. La victoire in extremis 3-2 de l'Angleterre sur les Pays-Bas fait reculer les Belges à la troisième place du groupe, à 1 point des Pays-Bas et de l'Angleterre (tous deux 9 points).

Mardi soir, les Flames se rendront à Tilburg pour le derby des plats pays contre les Pays-Bas, alors que l'Angleterre se rendra en Ecosse. La victoire du groupe et la qualification pour le Final Four sont encore possibles, mais pour cela, les Belges doivent battre les Pays-Bas et espérer que les Anglaises ne s'imposent pas.

Ives Serneels ne semble pas croire à ce scenario. "Je pense que l'Angleterre gagnera en Ecosse", a reconnu le sélectionneur après le match. "Nous devons analyser notre match, élever notre niveau et aller aux Pays-Bas pour obtenir un résultat."