Le Patro Eisden inflige une cinquième défaite au Standard et se hisse en 2e position

Le 7e journée de la Challenger Pro League a débuté vendredi par la victoire 0-1 du Patro Eisden en déplacement au Standard et le partage 0-0 entre Deinze et Beveren. Au classement, le Patro se hisse en deuxième position (14 points), Deinze (10 points) occupe le 6e place, Beveren reste 11e (6 points) et les espoirs du Standard sont derniers (3 points).

A Visé, le Standard a directement alerté Jordi Belin, qui a dû sortir un coup de tête de Lucas Noubi sur un coup franc de Noah Dodeigne (3e). De l'autre côté, Tom Poitoux a eu la main ferme sur une reprise de Stef Peeters (8e). Après cette entrée en matière pétillante, le rythme a baissé et la rencontre ne s'est jamais emballée.

A la reprise, la défense du Standard a eu un coup de chaleur quand Leslie Bamona a été lancé en profondeur et que Poitoux est sorti de son rectangle pour le contrer mais l'attaquant du Patro n'a pas pu contrôler le ballon et Dodeigne a dégagé son camp (48e). Le gardien du Standard a manqué deux dégagements dont Elisha Sam n'a pas profité (71e, 72e). Les Limbourgeois étaient mieux en phase et sur un coup franc de Peeters, Wouter Corstjens a surgi au second poteau pour inscrire son deuxième but de la saison (84e, 0-1). Ce but du capitaine limbourgeois signifiait une cinquième défaite pour des Rouches peu présents offensivement.