Le Patro Eisden Maasmechelen, entraîné par Stijn Stijnen, promu en Challenger Pro League

La saison prochaine, la Challenger Pro League passera de 12 à 16 équipe. Les trois premiers de la Nationale 1 sont directement promus. Le Patro, leader avec 79 points, est assuré d'une place dans le top-trois et valide ainsi son ticket pour l'antichambre de l'élite. Au niveau administratif, le club de Maasmechelen a reçu cette semaine le feu vert de la Commission des licences de l'Union belge de football pour évoluer à l'étage supérieur.

Le Patro compte dans ses rangs quelques vieilles connaissances de la Jupiler Pro League, comme Wouter Corstjens (ex-Westerlo, La Gantoise, Lierse et Waasland-Beveren), Roman Ferber (ex-Mons, Charleroi et Mouscron) et Tom Pietermaat (Beerschot). Stijn Stijnen, 42 ans, ancien gardien des Diables Rouges et du Club Bruges, est l'entraîneur de l'équipe.