Le Patro va jouer à Deinze sous réserve car l'arbitre "habite à un jet de pierre du stade"

Le Patro Eisden Maasmechelen va jouer son match de la 21e journée de Challenger Pro League à Deinze vendredi (21h00) sous réserve, a annoncé le club de deuxième division. Le Patro a pris cette décision parce que le club trouve "incompréhensible et inacceptable" qu'un arbitre qui habite "à un jet de pierre du stade de notre adversaire" dirige la rencontre.

"Au vu de l'importance de la rencontre et à ce stade de la saison, nous trouvons incompréhensible et inacceptable de désigner un arbitre qui habite à un jet de pierre du stade de notre adversaire, le KMSK Deinze", a indiqué le club dans un communiqué. "De même, nous ne trouvons pas correct à l'égard de Simon Bourdeaud'Hui qu'il ait été désigné pour ce match."

Deinze et le Patro disputent une excellente saison, occupant respectivement la deuxième et la cinquième place après 20 journées. Le duel de vendredi soir est donc un choc de haut de tableau, mais l'équipe dirigée par Stijn Stijnen n'est pas ravie de la décision du Département de l'arbitrage professionnel (PRD) de désigner Simon Bourdeaud'Hui pour arbitrer la rencontre.

Le Patro indique que des contacts ont déjà eu lieu entre les représentants des clubs et le département de l'arbitrage professionnel pour soulever la question. "Nous espérons et sommes convaincus qu'une modification de cette désignation suivra. Et ce, dans l'intérêt de l'intégrité du déroulement de la compétition. En attendant la décision finale du Département de l'arbitrage, nous commencerons le match du 9 février 2024 au KMSK Deinze sous réserve."