Le patron de la Fifa se sent "arabe", "gay", "travailleur migrant"

(Belga) Le président de la Fifa Gianni Infantino a affirmé se sentir "arabe", "gay", "travailleur migrant", lors de la conférence de presse inaugurale du Mondial 2022 samedi à Doha.

"Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant", a-t-il récité dans son monologue introductif. Les organisateurs du Mondial au Qatar sont en butte à de virulentes critiques sur les droits humains et les discriminations notamment LGBTQ+, à l'approche du début du tournoi dimanche. (Belga)