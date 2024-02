Le patron de la Serie A a rencontré le promoteur de la Super Ligue

Le patron de la Ligue italienne de football a rencontré mercredi le promoteur de la Super Ligue et lui a répété son opposition à son projet de ligue européenne fermée, a indiqué la Lega Serie A dans un communiqué.

"Comme annoncé à tous les clubs de Serie A durant notre assemblée générale de vendredi dernier, dans la journée de mercredi s'est déroulée une rencontre entre notre directeur général Luigi De Siervo et Bernd Reichart, le PDG de la société A22", l'organisation qui souhaite lancer la Super Ligue, a expliqué l'instance dans un communiqué.

"Nous avons la même position que toutes les autres grandes ligues du football européen, a déclaré Luis De Servio, cité dans le communiqué. J'ai réitéré lors de cette réunion notre opposition au projet, conformément aux différentes décisions sur le sujet de 2019, 2021 et 2023".

Lancée en 2021 par douze clubs, dont le Real Madrid, le FC Barcelone et trois clubs italiens (Inter Milan, AC Milan, Juventus), la première mouture de projet de Super Ligue a vite été enterrée en raison de l'opposition des supporters des clubs anglais notamment et des menaces de l'UEFA et la Fifa.

Le projet a été relancé fin 2023 et le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a récemment assuré qu'elle pourrait "démarrer dès la saison prochaine".