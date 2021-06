Le pays de Galles et Gareth Bale acceptent l'étiquette d'outsider face au Danemark

(Belga) Le pays de Galles affrontera ce samedi à Amsterdam le Danemark sur le coup de 18h00 pour ouvrir le bal des huitièmes de finale de l'Euro 2020. Pour cette rencontre, Gareth Bale, le maître à jouer du pays de Galles, a accepté l'étiquette d'outsider de sa sélection, "habituée à avoir ce rôle", a-t-il confié vendredi devant la presse.

"C'est normal de toute façon", a déclaré l'attaquant du Real Madrid. "Nous sommes toujours des outsiders et nous sommes habitués à cette étiquette. Cela ne fait pas de différence pour nous. Nous comprenons évidemment la situation qui s'est produite avec le Danemark et nous avons envoyé tous nos meilleurs v?ux à Christian (Eriksen, le joueur danois qui s'est effondré sur la pelouse à la suite d'un problème cardiaque lors du premier match du Danemark, ndlr). Ils ont fait un excellent travail. Mais cela n'aura aucune incidence sur le match." Dans les confrontations entre les deux équipes, les Danois ont triomphé 2-0 à Aarhus et 2-1 à Cardiff et ont remporté six des 10 matches entre les deux pays. "La dernière fois que nous les avons joués, nous étions davantage en transition et des joueurs plus jeunes arrivaient", a déclaré Bale. "Avec le temps, nous nous sommes améliorés, en tant qu'équipe aussi. Nous sommes plus à l'aise les uns avec les autres. J'espère que nous pourrons prouver sur le terrain que nous sommes une bien meilleure équipe", a conclu le capitaine gallois.