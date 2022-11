Le Portugais Carlos Carvalhal nouvel entraîneur du Celta Vigo

(Belga) Le Portugais Carlos Carvalhal a été nommé mercredi nouvel entraîneur du Celta Vigo peu après l'annonce du limogeage de l'Argentin Eduardo "Chacho" Coudet, qui a fait les frais des mauvais résultats enregistrés par le club galicien depuis le début de la saison de Liga.

"Chacho Coudet et son équipe d'encadrants ne sont plus liés au RC Celta", club qu'il quitte "après deux années durant lesquelles l'équipe a montré un très bon rendement", a indiqué dans un communiqué le Celta, qui flirte actuellement avec la zone de relégation. Coudet, qui avait succédé à Oscar Garcia, était sous contrat jusqu'en 2024 mais disposait d'une clause de libération à la fin de cette saison. La saison dernière, l'Argentin était parvenu à sauver le club galicien de la relégation, le conduisant même à une honorable huitième place. Mais, cette saison, le Celta Vigo pointe à la 16e place après 12 journées de championnat, à un point de la zone rouge. Sur les 15 derniers points possibles, il n'en a même empoché qu'un seul. Peu après ce limogeage, le club de Vigo a annoncé la nomination de Carlos Carvalhal, 56 ans, vainqueur de la Coupe du Portugal avec Braga lors de la saison 2020-21 et ex entraîneur d'Al-Wahda aux Émirats arabes unis. Il sera lié au Celta jusqu'en juin 2024. Vigo reçoit samedi Osasuna (7e) lors de la 13e journée de Liga. (Belga)