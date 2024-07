Le Portugais Pepe, 41 ans, ne parle pas de retraite

Alors que pour de nombreux anciens comme Jan Vertonghen et Toni Kroos, l'élimination à l'Euro 2024 est synonyme de retraite internationale, le Portugais Pepe, vétéran de ce championnat d'Europe en Allemagne à 41 ans, laisse la porte ouverte à la poursuite de sa carrière.

"Ce n'est pas le moment de parler d'un départ certain de l'équipe nationale. J'aurai l'occasion d'en parler plus tard", a déclaré le défenseur, arrivé en fin de contrat au FC Porto, vendredi à Hambourg au soir de l'élimination du Portugal en quarts de finale face à la France (0-0, 3-5 aux tirs au but) .

Le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez est également resté discret sur le sujet et n'a pas voulu que les larmes de Pepe soient interprétées comme un signe d'adieu : "Il a pleuré parce qu'il est difficile d'accepter d'être éliminé après une telle performance", a déclaré l'entraîneur espagnol. "Nous avons été formidables. Les joueurs ont tout donné. Nous devrions être fiers d'eux".