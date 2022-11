Le Portugal avec Cristiano Ronaldo pour sa cinquième Coupe du monde

(Belga) Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a dévoilé jeudi la liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre). La Seleçao pourra logiquement compter sur Cristiano Ronaldo, 37 ans, qui disputera son cinquième et probablement dernier Mondial.

Aux côtés de Ronaldo, Santos pourra compter sur un secteur offensif avec notamment Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandez (Manchester United), Joao Felix (Atlético de Madrid) ou encore Rafael Leao (AC Milan). Le sélectionneur portugais devra cependant faire sans Diogo Jota (Liverpool), blessé au mollet depuis la mi-octobre. En défense, les Portugais pourront se reposer sur le robuste défenseur Ruben Dias (Manchester City) mais aussi sur l'expérimenté Pepe (FC Porto) ainsi que sur les latéraux Joao Cancelo (Manchester City) et Nuno Mendes (Paris Saint-Germain). Le Portugal a été versé dans le groupe H au Qatar avec le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Les Portugais débuteront leur Mondial le 24 novembre face au Ghana. La sélection : Garidens: Diogo Costa (FC Porto/Por), José Sá (Wolverhampton/Ang), Rui Patrício (AS Rome/Ita) Défenseurs: Diogo Dalot (Manchester United/Ang), Joao Cancelo (Manchester City/Ang), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/Fra), Pepe (FC Porto/Por), Rúben Dias (Manchester City/Ang), António Silva (Benfica/Por), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Fra), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/All) Milieux: Joao Palhinha (Fulham/Ang), Rúben Neves (Wolverhampton/Ang), Bernardo Silva (Manchester City/Ang), Bruno Fernandes (Manchester United/Ang), João Mário (Benfica/Por), Matheus Nunes (Wolverhampton/Ang), Otávio Monteiro (FC Porto/Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain/Fra), William Carvalho (Real Betis/Esp) Attaquants: André Silva (RB Leipzig/All), Cristiano Ronaldo (Manchester United/Ang), Gonçalo Ramos (Benfica/Por), Joao Félix (Atlético de Madrid/Esp), Rafael Leao (AC Milan/Ita), Ricardo Horta (SC Braga/Por) (Belga)