Le Portugal a déroulé face à la Turquie, s'imposant 0-3, au terme du second match de la deuxième journée du groupe F de l'Euro 2024 de football samedi à Dortmund.

Cette victoire permet à la Seleçao de valider sa première place et son ticket pour les huitièmes de finale. Le Portugal est le 3e qualifié après l'Allemagne et l'Espagne. La Turquie, deuxième (3 points), devra prendre au minimum un point face à la République tchèque dans le dernier match pour être certain de se qualifier.