Le Portugal bat le Qatar, Ronaldo inscrit son 112e but et bat le record européen de caps

(Belga) Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record en devenant le joueur le plus capé des sélections européennes lors de la victoire (3-0) du Portugal contre le Qatar, en match amical samedi à Faro (sud).

Pour sa 181e apparition avec le Portugal, Ronaldo, qui a dépassé l'Espagnol Sergio Ramos, a ouvert le score d'un plat du pied au point de penalty après une remise de la tête de son coéquipier à Manchester United Diogo Dalot (1-0, 37e). C'était là sa 112e réalisation en sélection portugaise, améliorant un peu plus le record du monde de buts en équipe nationale qu'il a battu le mois dernier face à l'Irlande, lorsqu'il avait doublé les 109 buts de l'Iranien Ali Daei. Le défenseur de Lille José Fonte a ouvert son compteur buts en sélection (48e, 2-0). André Silva a finalement aggravé le score en toute fin de rencontre (90e, 3-0). , après avoir manqué plusieurs tentatives. Contre le Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du monde et 43e nation du classement Fifa, le sélectionneur portugais Fernando Santos a également offert leurs débuts internationaux au gardien du FC Porto Diogo Costa et au milieu luso-brésilien du Sporting Matheus Nunes, qui a finalement opté pour représenter la sélection championne d'Europe 2016. Actuellement deuxième du groupe A des éliminatoires européens au Mondial-2022 avec 13 points, le Portugal tentera mardi lors de la réception du Luxembourg de reprendre son avance sur la Serbie, leader qui a battu la sélection luxembourgeoise dans la soirée (1-0) et compte 14 points soit un point de plus que le Portugal avec un match de plus. (Belga)