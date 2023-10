Le Portugal continue son parcours sans faute, les Pays-Bas arrachent la victoire en Grèce

Au niveau du classement du groupe J, le Portugal reste à la première place suivi par la Slovaquie deuxième avec 16 points, le Luxembourg troisième avec 11 points et l'Islande troisième avec 10 unités. Il reste encore deux matchs à jouer dans le groupe mais un ticket à se partager entre ces trois équipes alors que la Bosnie-Herzégovine (5e, 9 pts) et le Liechtenstein (6e, 0 pt) sont définitivement éliminés.

Dans le groupe B, le choc entre la Grèce et les Pays-Bas a été remporté par les Oranje (1-0). Ces derniers ont pu compter sur un penalty transformé par Virgil van Dijk dans les dernières minutes du match (90e+3). De son côté, l'Irlande a décroché une victoire logique en déplacement à Gibraltar (4-0).

Au classement, la France, déjà qualifiée, reste en tête devant les Pays-Bas et la Grèce qui se partagent les deuxième et troisième places avec 12 points mais un match de moins au compteur des Néerlandais. L'Irlande est quatrième avec 6 points et Gibraltar cinquième et dernier avec zéro point.