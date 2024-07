Le Portugal émerge aux tirs au but face à une Slovénie résistante et se hisse en quarts

Le Portugal s'est qualifié, ce lundi soir à Francfort, pour les quarts de finale de l'Euro 2024 de football en Allemagne après sa victoire aux tirs au but contre la Slovénie. Le score était de 0-0 après les 120 minutes.

La deuxième période a pris la même tournure avec un Portugal entreprenant et une Slovénie défensive qui procédait par contres. Ronaldo a plusieurs fois espéré faire la différence sur coup franc, mais sans succès. Tout comme sa frappe sur Oblak à la 90e, le capitaine portugais est resté stérile.

Dans une rencontre largement dominée par le Portugal, la Slovénie a principalement procédé en contres, pas toujours avec réussite. Avec un Cristiano Ronaldo nerveux, toujours privé de but dans cet Euro, les Portugais se sont procurés plusieurs possibilités, que ce soit par Rúben Dias, Ronaldo, Rafael Leão, Joao Palhinha ou Bruno Fernandes. Le 0-0 à la pause relevait presque du miracle pour les Slovènes.

Au bout des 90 minutes, aucune des deux équipes n'avait su trouver l'ouverture, poussant les deux nations à jouer les prolongations. La Seleçao a cru pouvoir faire la différence sur un penalty provoqué par Diogo Jota mais Oblak a repoussé la tentative de Ronaldo (105e). Dans les dernières minutes, Benjamin Sesko n'a pas profité d'une erreur de Pepe pour mettre la Slovénie aux commandes (115e).

Les deux équipes ont dû se départager à la séance de tirs au but. Les Slovènes ont manqué leurs deux premières tentatives tandis que Ronaldo et Bruno Fernandes n'ont pas tremblé. Benjamin Verbic a aussi raté le troisième tir slovène et Bernardo Silva a offert la qualification au Portugal.

Les troupes de Roberto Martinez affronteront la France, tombeuse des Diables Rouges lundi (1-0), pour une place en demi-finales vendredi à 21h00 à Hambourg.