Le Portugal grand favori face à la Slovénie en huitièmes de finale lundi soir

Lundi soir (21h00), le Portugal et la Slovénie s'affrontent à Francfort pour une place en quarts de finale de l'Euro 2024. Le gagnant affrontera la Belgique ou la France, qui s'affrontent un peu plus tôt lundi (18h00).

Le Portugal a démarré l'Euro avec une victoire étriquée 2-1 face à la République tchèque, avant de frapper fort face à la Turquie (0-3). Avec la première place du groupe assurée, l'équipe entrainée par Roberto Martinez s'est ensuite inclinée 2-0 face à la Géorgie.

Fait remarquable, Cristiano Ronaldo, toujours capitaine du Portugal à 39 ans, n'a pas réussi à marquer malgré trois titularisations. Il pourrait casser la série face à la Slovénie, qui a atteint une phase à élimination directe d'un grand tournoi pour la première fois depuis son indépendance en 1991. Mais cela s'est joué de peu. Les Slovènes se sont qualifiés en tant que quatrième (et dernier) meilleur troisième. Elle a fait trois matchs nuls dans le groupe C, face au Danemark (1-1), la Serbie (1-1) et l'Angleterre (0-0). Le gardien et capitaine Jan Oblak, coéquipier d'Axel Witsel et d'Arthur Vermeeren à l'Atlético de Madrid, est le gardien vedette de l'équipe, qui n'a donc toujours pas perdu dans cet Euro.