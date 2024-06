Le Portugal a "mis trop peu d'intensité", regrette Roberto Martinez

"C'est une défaite", a indiqué Martinez. "On a mis trop peu d'intensité en début de match et on a encaissé un but. C'est exactement ce que la Géorgie voulait. On n'a pas été assez clairvoyants dans la dernière passe et dans le dernier geste. Et puis, leur gardien a réalisé une grande prestation. On a essayé de marquer, mais on n'a pas réussi, ce qui a poussé la Géorgie à y croire de plus en plus. Ils méritent leur victoire."

Le Portugal rencontrera la Slovénie lundi 1er juillet.